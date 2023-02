Governo e Tribunal de Justiça do Acre realizarão ação para emissão de mais de 250 novas Carteiras de Identidade

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, em ação conjunta com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizarão entres os dias 1, 2, 4 e 5 de fevereiro a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nas comunidades dos bairros: Cidade do Povo, Calafate e Caquetá, em Rio Branco.

A ação social de Justiça e Cidadania consiste na expedição gratuita de identidades para adolescentes. Ao todo, o Instituto de Identificação estima que será emitido cerca de 250 CIN.

“Estamos levando cidadania às pessoas que não podem custear por esse documento essencial para todo cidadão brasileiro, a CIN, pois essa nova versão visa unificar o documento de identidade para todo o território nacional. A Carteira de Identidade é o passaporte da cidadania, com o documento pode-se acessar benefícios do governo Federal e Estadual”, explicou o Diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Júnior César da Silva.

No dia 1º de fevereiro, que será em uma quarta-feira, o atendimento ocorrerá a partir das 15h30m na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, no bairro Cidade do Povo. Já no Calafate, a ação ocorrerá dia 2 de fevereiro, das 8h30m às 15h30m, no Colégio Militar. E por fim, nos dias 4 e 5, o atendimento ocorrerá no Caquetá, em Porto Acre, a partir das 8h30m, no Centro de Convenções do município.

Assessoria