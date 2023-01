Governo e Prefeitura de Rio Branco alinham projetos para execução de obras

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), reuniu-se com a Prefeitura de Rio Branco nesta quinta-feira, 26, para apresentar os projetos do viaduto no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas e de urbanização da orla fluvial do bairro Quinze. Na ocasião, Estado e Município debateram sobre as execuções das obras estruturantes previstas para capital em 2023.

“É com união que o governador Gladson Cameli vem trabalhando para desenvolver e melhorar a mobilidade urbana em todos os 22 municípios. O prefeito Tião Bocalom também expôs projetos municipais para trabalharmos em parceria”, ressaltou o secretário da Seop, Cirleudo Alencar.

O viaduto é fruto do convênio entre o governo do Acre e o governo federal, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) – vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A obra gerará em torno de 300 empregos diretos durante todo o processo de construção do viaduto, fortalecendo a economia do estado e beneficiando toda a população de Rio Branco.

Na Orla do Quinze, frequentadores e turistas poderão visitar áreas verdes, com a possibilidade de apreciar a vista a partir dos mirantes. Está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus.

“A prefeitura também se interessa nos projetos do Estado para a capital. É desta forma que Rio Branco se transformará em um canteiro de obras”, enfatizou o prefeito Tião Bocalom.

Os investimentos nas duas obras são de aproximadamente R$ 45 milhões. Para o viaduto há recursos de emenda parlamentar do deputado federal e senador eleito Alan Rick de mais de R$ 17 milhões. Na Orla do Quinze a emenda é da deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões. O Estado entra com contrapartida de mais de R$ 10 milhões no total.

Fotos: Jean Lopes/Seop

Fonte: Agência do Acre