Governo convoca professores para exames médicos e entrega de documentos

O governo do Estado, por meio das secretarias de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Estado de Administração (Sead), está convocando 54 professores aprovados ainda no concurso de 2018 para a realização de exames médicos e entrega de documentos, a fim de que possam tomar posse no cargo.

Os candidatos devem providenciar, às suas expensas, diversos exames, como avaliação cardíaca, neurológica, oftalmológica, ortopédica, otorrinolaringológica, além de raio X de tórax. Com os laudos em mãos, deve se dirigir à junta médica do Estado, no Acreprevidência, até o dia 10 de fevereiro.

Somente após a análise dos laudos é que poderá ser emitido o atestado de sanidade de capacidade física e mental com o qual o professor poderá tomar posse.

Já a entrega dos documentos poderá ser realizada até o dia 13 de fevereiro. Em Rio Branco, a documentação poderá ser entregue no Departamento de Gestão de Pessoas da SEE, localizado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Volta Seca. Nos municípios, a documentação poderá ser entregue nos núcleos da SEE.

Entre os documentos exigidos para a posse estão uma foto 3×4 recente, originais e cópias da identidade, CPF, título de eleitor, certificado de reservista (para os homens), PIS/Pasep, carteira de trabalho, última declaração do IRPF, certidão de nascimento ou casamento, diploma de conclusão de curso superior, além da declaração de antecedentes e de bens.

A convocação dos aprovados está sendo realizada por meio do Edital nº 036, SEAD/SEE, do dia 27 de janeiro de 2023. Após entregar a documentação e os atestados médicos exigidos, o candidato aprovado deverá comparecer à SEE, em Rio Branco, ou no núcleos, no dia 27 de fevereiro, para tomar posse no cargo.

Confira o edital:

Edital-no-036-SEE-Convocacao-para-inspecao-medica-entrega-de-documentos-e-p

Fonte: Agência de Acre