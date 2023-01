Governador Gladson Cameli se reúne com ministro das Relações Institucionais

- Publicidade -

Cumprindo agenda oficial em Brasília (DF), o governador Gladson Cameli (PP-AC) se reuniu, nesta quarta-feira, 25, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do da Presidência da República, Alexandre Padilha (PT-SP).

“Vim mostrar a disposição de trabalhar em parceria em favor do Acre e do país e pedir apoio para o meu estado, que precisa muito da ajuda do governo federal, especialmente para ações estruturantes”, disse o governador, no encontro realizado no Palácio do Planalto.

De acordo com a assessoria do governo do Estado, o ministro Padilha disse que a intenção do presidente Lula é começar atendendo as necessidades prioritárias definidas pelos governantes estaduais, “mas a ideia é que o presidente se reúna bimestralmente com os governadores” para um trabalho colaborativo contínuo.

Na próxima sexta-feira, 27, o governador Gladson Cameli vai se reunir pela primeira vez com o presidente Lula, após as eleições. O chefe do executivo acreano irá apresentar as prioridades da gestão.

Antes, na quinta-feira, 26, o governador do Acre vai participar da reunião do Fórum de Governadores.

O encontro com o ministro Padilha contou com a participação do chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, e do secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano.

