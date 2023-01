Governador Gladson Cameli e ministro Padilha acertam parceria em favor do Acre

- Publicidade -

O trabalho de parceria em favor do Acre e do Brasil foi o assunto tratado pelo governador Gladson Cameli, com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, em audiência realizada nesta quarta-feira, 25, em Brasília, quando os dois conversaram sobre a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes.

“Vim mostrar a disposição de trabalhar em parceria em favor do Acre e do país e pedir apoio para o meu estado, que precisa muito da ajuda do governo federal, especialmente para ações estruturantes”, disse o governador, no encontro realizado no Palácio do Planalto.

“Conte comigo”, garantiu o ministro Padilha para Gladson Cameli, adiantando que a parceria com todos os governadores é objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro Padilha disse que a intenção do presidente é começar atendendo as necessidades prioritárias definidas pelos governantes estaduais, “mas a ideia é que o presidente se reúna bimestralmente com os governadores” para um trabalho colaborativo contínuo.

Fórum e prioridades

Na sexta-feira, 27, Gladson Cameli participará do encontro de governadores com o presidente Lula, às 9h30, no Palácio do Planalto, quando os governantes entregarão ao presidente as reivindicações de apoio para as necessidades prioritárias dos seus estados.

Antes, na quinta-feira, 26, o governador do Acre participará, em Brasília, de reunião do Fórum de Governadores, quando os governantes reunirão suas prioridades a serem entregues ao presidente. O fórum será realizado a partir das 17 horas, no Centro de Convenções Brasil 21.

Também participou da reunião com Padilha o chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, e o o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano.

Fonte: Agência do Acre