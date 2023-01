Gladson entrega cesta com presente especial para Lula durante encontro em Brasília

- Publicidade -

Após o encontro tão esperado com o presidente Lula (PT), o governador Gladson Cameli não só tirou foto com o petista como deu de presente a ele alguns produtos acreanos.

A agenda aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (27), com a presença de outros governadores do Brasil.

Um dos ingredientes da cesta dada ao presidente é a deliciosa farinha de Cruzeiro do Sul. Gladson já havia dito em entrevista que Lula pediu o produto no primeiro encontro que os dois tiveram no Egito, durante a COP-27.

As fotos são registros exclusivos do fotógrafo Ricardo Stuckert, profissional que acompanha o presidente em todas as agendas.

Objetivo do encontro

Segundo apurado, durante a reunião, o governador Gladson Cameli pediu apoio ao Governo Federal para a manutenção da BR-364, responsabilidade do Dnit, a construção de casas populares e a implantação da Infovia, projeto que pretende ligar o Estado com uma internet rápida e de qualidade.

As propostas apresentadas por Cameli foram definidas na reunião do Fórum dos Governadores, nesta quinta-feira (26). Cada governador traçou suas prioridades e entregou ao presidente Lula, no encontro desta sexta-feira (27).

Na quarta-feira (25), Cameli se reuniu com o ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha e com o secretário de Assuntos Federativos, André Ciciliano. De acordo com Gladson, o Governo Federal irá colaborar com todos os governadores, independente de partido.

“A intenção do presidente Lula é se reunir periodicamente com os governadores para uma ação colaborativa permanente entre Governo Federal e as gestões, independente de cores partidárias. É o que nós queremos, união para construir um Acre melhor”, disse o governador.

Com informações ContilNet