Gladson anuncia que escolas ficarão abertas no recesso para que alunos possam se alimentar

O governador do Acre, Gladson Cameli anunciou em suas redes sociais durante esta quarta-feira, 25, que todas as escolas da rede pública continuarão oferecendo merenda aos alunos durante o recesso escolar.

“O recesso escolar chegou e novamente nós pensamos nas nossas maiores autoridades, os estudantes. Esse ano, mais uma vez, as escolas continuarão abertas durante o recesso, para que todos os alunos que precisem, possam se alimentar bem”, afirmou.

As aulas do ano letivo nos colégios públicos acreanos encerraram dia 20 de janeiro e devem retornar em 6 de março, quando inicia as atividades de 2023. Gladson declarou ainda que terão novidades importantes no retorno dos programas de ensino, mas não declarou o que deve acontecer.

Durante as férias de agosto a setembro do ano passado, a refeição diária para os alunos também foi mantida e servidas dentro das escolas por turnos ou em horários específicos.

Deylon Félix | Ac24horas