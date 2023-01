GIRO prende bandidos que roubaram caminhão carregado de cerveja e sequestram motorista e ajudante

- Publicidade -

O motorista e um ajudante de um caminhão carregado de cerveja foram interceptados na BR 364, sentido Rio Branco/Bujari, na tarde desta sexta-feira, 27 e sequestraram as vítimas que foram levados para um ramal na estrada Transacreana, enquanto o restante do bando criminoso levava o caminhão para ser descarregado em uma distribuidora, localizada no bairro João Eduardo, na região da Baixada.

Vítimas conseguem se libertar e Polícia Militar prende assaltantes descarregando carga avaliada em R$ 60 mil.

Após tomarem a direção do caminhão, os criminosos que usaram um veículo modelo Fiesta de dor preta como batedor, se dividiram e dois bandidos levaram o motorista e o ajudante para um ramal na estrada Transacreana. Horas depois, ele abandonaram as vítimas e retornaram para a cidade.

Após caminhar por dentro da mata e alcançar uma região que deu sinal de Internet, o motorista que teria conseguido esconder um aparelho celular dentro das calças, ligou para a Polícia Militar e narrou o ocorrido, Informando que o caminhão possuía GPS.

Com ajuda da polícia militar, através de uma guarnição do Batalhão Ambiental, que deram apoio ao GIRO do BOPE, as vítimas foram resgatadas e através do GPS do caminhão, o Grupamento de Intervenção e Ronda Ostensiva – GIRO conseguiram localizar e prender em flagrante dois homens que estavam descarregando o caminhão em uma distribuidora localizada na Travessa São Raimundo, no bairro João Eduardo II, região da Baixada.

Os dois homens presos foram identificados pelos nomes de Warley de Oliveira Costa, de 28 anos e Eduardo Souza Menezes, de 21 anos.

Através dos dois homens presos, a polícia localizou o endereço onde o veículo Fiesta havia sido abandonado, e também identificaram os outros dois comparsas que não foram localizados.

Segundo informações da polícia, o dono da distribuidora alegou que não sabia que o caminhão e a carga eram roubados, que apenas cedeu o galpão, pois um dos presos é seu vizinho e alegou que precisava descarregar o caminhão para transferência da carga para outro veículo. Ele foi levado a Delegacias Central de Flagrantes – DEFLA para maiores explicação ao delegado plantonista.

Confira o vídeo: