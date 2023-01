Gigante brasileiro supera o Palmeiras e fica perto de fechar com o atacante Michael, ex-Flamengo

- Publicidade -

Michael ganha cada vez mais força para retornar ao futebol brasileiro. O atacante, que deixou o Flamengo no início de 2022, soma 34 jogos disputados pelo Al-Hilal, com 6 gols marcados e 6 assistências fornecidas.

Porém, ‘Micha’ nunca escondeu seu desejo de retornar ao futebol brasileiro, sendo barrado pelo Al-Hilal, que sofre com um transfer ban e vem dificultando qualquer saída. O time inclusive, recusou uma investida do Palmeiras, que tentou fechar com Michael por empréstimo a alguns dias.

Desta forma, quem vem ganhando força para fechar com Michael é o Grêmio, que desde setembro do ano passado, vem sendo apontado como o possível destino do atleta, que sonha com um retorno ao Brasil

O portal Grêmio TimeLine inclusive, repercutiu a alguns meses de que o jogador teria um acordo verbal com Renato Portaluppi, treinador que conhece desde os tempos de Flamengo e com o qual possui um grande vinculo.

Situação de Michael

Não obstante, vale ressaltar, que assim como o Palmeiras, o time gaúcho também está interessado em contratar Michael por empréstimo, visto que seu preço está completamente fora dos padrões brasileiros.

