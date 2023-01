Gerard Piqué posta primeira foto com namorada e público reage: “Amante tem lar”

- Publicidade -

Agora é oficial, né? Gerard Piqué publicou no Instagram, nesta quarta-feira (25), a primeira foto com a nova namorada, Clara Marti. O relacionamento dos dois, como se sabe, começou enquanto o jogador de futebol ainda era casado com Shakira.

Nos comentários, os seguidores do craque se dividiram: alguns o apoiaram por seguir em frente e tentar ser realmente feliz, outros (a maioria) repudiaram o a demonstração pública de afeto do casal.

Aliás, até famosas brasileiras se posicionaram nesse sentido. “Amante tem lar”, escreveu Ana Paula Minerato. “Trocou uma Ferrari por um fusca”, opinou Gabi Martins. “Hoje em dia, amante tem lar, carro e até senha do Insta”, ironizou a ex-BBB Jaquelline.

A separação de Shakira e Piqué

Em junho do ano passado, o casal, que é pai de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, emitiu um comunicado anunciando o fim do relacionamento e pedindo “respeito à privacidade” da família durante esse período.

Desde o surgimento dos rumores de separação, Shakira passou a usar as suas redes sociais para compartilhar registro profissionais, como a sua participação como jurada do programa “Dancing With Myself”, e a seguir alguns bonitões de Hollywood, como os atores Scott Eastwood, Chris Evans e Henry Cavill, o que chamou a atenção dos fãs: “Você está feliz porque o Superman gosta de você”, comentou uma seguidora, referindo-se ao papel mais famoso de Cavill, em uma foto em que Shakira aparece sorridente.

Yahoo!