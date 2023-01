Galvez confirma últimas contratações e define chegadas dos atletas

- Publicidade -

A diretoria do Galvez confirmou as contratações do goleiro Jhonatan, o zagueiro Chibão, o lateral Domi, o meia Wesley e os atacantes Djeimes e Rômulo e os atletas devem desembarcar até o início da próxima semana na capital acreana.

“Com a chegada dos seis, vamos ficar com elenco completo. Teremos um time competitivo para disputa do campeonato”, avaliou o técnico Kinho Brito.

Segundo trabalho

O elenco do Galvez realizou na tarde desta quinta, 26, no CT do Imperador, o segundo treinamento neste início de preparação para a disputa do Campeonato Estadual. Nessa primeira fase de trabalho, a prioridade será o condicionamento físico dos jogadores.

Estreia definida

O Galvez estreia no Estadual no dia 4 de março contra o Náuas, no Florestão. A equipe vai disputar o grupo B contra São Francisco, Náuas, Atlético e Vasco e somente os três primeiros classificados avançam para o segundo turno.

