Gabriel Menino fala sobre conselhos de Abel e vontade de vencer no Palmeiras

Ambicioso. É assim que o volante Gabriel Menino se definiu. Aos 22 anos, o jogador do Palmeiras já viveu altos e baixos no clube, chegou a se meter em polêmicas que fizeram a diretoria repensar sobre a permanência do jogador, mas deu a volta por cima e vive, em 2023, a chance de se firmar como titular do elenco comandado por Abel Ferreira.

O treinador já deixou claro: “Se andar outras vezes a passarinhar por realidades virtuais, vai ser difícil”. Mais maduro, Gabriel Menino entendeu o recado do chefe e avisou que está completamente focado em sua carreira, a dar o seu melhor e conquistar cada vez mais títulos pelo Verdão.

Eu já vivi bons e maus momentos no Palmeiras, mas nunca deixei de ser o mesmo. Não vai ser diferente. Quando você está bem, não será o melhor, e quando estiver mal, você não vai ser o pior. O Abel nos cobra muito e conversa bastante em relação a isso. Como ele disse na entrevista, eu só não posso me perder com as coisas que estão lá fora. É questão de focar, concentrar e trabalhar duro que tudo dá certo e ocorre como você espera – disse o camisa 25.

A principal polêmica envolvendo o jogador foi relacionado a um “like” que o jogador deixou em postagem do Chelsea quando a equipe inglesa venceu o Palmeiras no Mundial de Clubes de 2022. Na época, internamente, lideranças do elenco não teriam gostado da atitude do meia, mas deixaram o assunto com a diretoria.

Apesar da pouca idade, Gabriel Menino já está em sua quarta temporada com o elenco profissional. Cria da Academia, o jogador destacou sua ambição por conquistas.

– Sou muito ambicioso, até nos treinos. Aquele rachão que fazemos um dia antes do jogo, quando perco, já fico bolado. Não gosto de perder. Quanto mais títulos, melhor para o clube e para a nossa carreira. Estar na história do clube é muito bom para um jogador – afirmou.

– Cada vez que eu ganho, quero mais e quero deixar minha marca no futebol. Os títulos ficam. Quando você perde essa ambição, esse desejo, você pode parar porque perde a graça o futebol. Então essa chama fica viva muito entre nós, meus companheiros, isso que nos motiva, nos joga para cima, cada dia que estamos aqui damos o melhor para vencer sempre o próximo jogo – completou Gabriel Menino.

Com a saída de Danilo, Gabriel Menino deve ganhar cada vez mais oportunidades no time titular de Abel Ferreira. Foi assim no clássico contra o São Paulo, pelo Estadual, e se repetiu diante do Flamengo, pela decisão da Supercopa.

Gabriel Menino chegou ao seu oitavo título pelo Palmeiras: Libertadores de 2020 e de 2021; os Paulistas de 2020 e de 2022; a Recopa Sul-Americana de 2022; o Campeonato Brasileiro de 2022; a Copa do Brasil de 2020 e a Supercopa do Brasil de 2023, em que o jogador marcou dois dos quatro gols do Palmeiras na vitória por 4 a 3.

