Fugitivo de presídio deixou a cadeia em 2015 para tentar matar uma mulher e retornou após o crime

Um dos três detentos que fugiram neste domingo (29) do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, deixou a cadeia em 2015 para praticar um crime e depois retornou para a prisão.

Sterque, segundo a polícia, atirou 13 vezes contra ela. A mulher foi levada para uma unidade de saúde e sobreviveu. Em depoimento à polícia, ela reconheceu Sterque como o autor dos disparos.

Sterque tem 13 anotações criminais por roubos e assassinato.

Para deixar a prisão em 2015 e tentar matar a vítima, Sterque teria recebido ordens do detento Waldemar Neto. Ele contou ainda com a corrupção de agentes penitenciários que receberam propina para liberar a sua saída e volta ao presídio.

Marcelo Sterque fugiu da Penitenciária Lemos de Brito com Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, de 37 anos, e com Lucas Apostólico da Conceição, de 28 anos.

O trio deixou a unidade utilizando uma corda feita com lençóis (teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios. Atrás de um lixão.

O que diz a Seap

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que “desde que tomou conhecimento do ocorrido, passou a mobilizar as suas forças para apurar as circunstâncias do episódio, suspendendo de imediato as visitas e promovendo uma vistoria geral na unidade”.