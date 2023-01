Forças de Segurança já trabalham para coibir roubos em ônibus circulares no estado

- Publicidade -

Em entrevista, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, esclareceu nesta terça-feira, 31, que medidas já foram tomadas e que as Forças de Segurança estão trabalhando para coibir a onda de roubos que vêm acontecendo em ônibus circulares do estado.

“Neste início de ano, têm sido realizadas muitas abordagens a ônibus. Na faixa de 84 ônibus estão sendo abordados, com 200 pessoas revistadas. Essas medidas com certeza serão uma constância para debelar a situação”, informou.

A Polícia Federal está intensificando suas atividades para evitar que haja continuidade desse tipo de ocorrência. A Polícia Militar também atua com o mesmo objetivo nas áreas urbanas. Estão sendo feitas abordagens intermunicipais e urbanas.

A situação não é uma realidade exclusiva do Acre, uma vez que os roubos aumentaram em todo o país neste começo de ano, devido à grande circulação de dinheiro relacionada aos eventos de final e começo do ano.

Segundo relatório divulgado pela Polícia Militar do Estado, estão sendo realizadas 480 operações, em que foram parados 4.618 automóveis e 459 pessoas conduzidas à delegacia.

Fonte: Agência do Acre