Força Tática da PM apreende cocaína, crack e skank no bairro Rosalinda

Uma guarnição da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM/PMAC) apreendeu 1,705g de substâncias entorpecentes diversas na tarde desta segunda-feira, 30, no bairro Rosalinda.

Os militares faziam o patrulhamento na região quando entraram em uma das ruas, onde cerca de quatro indivíduos saíram correndo ao perceber a presença dos policiais. Os suspeitos se dispersaram e seguiram adentrando casas e pulando muros, sendo acompanhados pelos militares, porém, conseguiram se evadir do local.

Durante buscas realizadas em todo o percurso feito pelos indivíduos, inclusive em locais abandonados, foram encontradas diversas substâncias aparentando ser: 100 trouxinhas e dois pacotes de crack (265 gramas, aproximadamente), 120 trouxinhas e seis pacotes de cocaína (cerca de 440 gramas, no total) e uma peça de Skank, com peso aproximado de 1 kg.

O material foi recolhido, apreendido e encaminhado para a Delegacia de Narcóticos (Denarc), para as demais providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC