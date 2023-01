Filho de Antonio Fagundes, Bruno Fagundes revela que apanhou na rua por ser gay

- Publicidade -

Após assumir publicamente o namoro com o também ator Igor Fernandez, Bruno Fagundes, filho de Antonio Fagundes, revelou que já sofreu violência na rua por ser gay.

“Sofri ao longo da minha vida diversas violências. (…) Já apanhei na rua. Eu tinha mais ou menos 20 anos e estava andando com dois amigos, perto da Avenida Paulista. E passaram uns 20 caras que, não sei se faz muito sentido chamar assim, mas seriam skinheads.”, contou ele em entrevista à “Folha de S.Paulo“.

“Eu me lembro de pensar enquanto apanhava: ‘Eu tenho sorte de nenhum deles estar com uma faca na mão ou um canivete‘”, completou.

A segunda violência que ele contou ter sofrido foi quando foi perguntado por um jornalista sobre sua sexualidade.

“Eu fui entrevistado ao vivo por um repórter e ele perguntou na minha cara se eu era gay. E era num contexto que não tinha absolutamente nada a ver. Respondi que não. Voltei para casa e me lembro de vomitar. Foi muito traumático, porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, e aí alguém te expõe dessa forma. É uma violência gratuita“, relembra.

Bruno e Igor estão juntos desde o início das gravações de “Cara e coragem”, que começaram no primeiro semestre do ano passado, mas só assumiram o relacionamento publicamente no início do mês, quando postaram uma foto romântica nas redes sociais.

“O fato de eu nunca ter falado sobre isso [sexualidade] antes é, talvez, por eu não me sentir seguro o suficiente. Hoje, me sinto. E acho que compartilhar a minha história pode ajudar alguém. Talvez, eu tenha a possibilidade de fazer alguém se compreender melhor. E é por isso que eu faço o que faço. (…)“, diz o ator.

“Eu tenho um pai que é a representação do que seria o ideal do homem hétero, macho alfa. E isso não tem nada a ver com ele pessoalmente. Isso tem a ver com o trabalho dele“, explica.

Esse é o primeiro relacionamento com outro homem assumido publicamente pelo ator. Bruno, de 33 anos, é filho de Fagundes com a atriz Mara Carvalho. O ator interpreta o vilão e coreógrafo Renan na atual novela das 7.

Já Igor vive o personagem Lucas, do mesmo núcleo. Ele estreou na TV em “Bom sucesso”, em 2019. Na época, o ator assumiu publicamente sua sexualidade ao relevar que estava namorando o estudante de Psicologia Gabriel Soares.

Extra