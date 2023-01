Federação de Basquete muda a data das finais dos estaduais

- Publicidade -

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (Feab) mudou a data das finais do estaduais Sub 21 e Adulto, no feminino e no masculino. Os campeões seriam conhecidos no próximo dia 4, mas agora as decisões serão no dia 11 de fevereiro, no IFAC.

“A logística para o transporte das equipes determinou a mudança. O mais importante é que teremos as finais e todos os jogos devem ser bem equilibrados”, disse o coordenador do Estadual, professor Manieldem Távora.

Semifinais Sub 21

Telégrafo (Cruzeiro do Sul) x Elite

Acreano x Verona (Tarauacá)

Semifinais Adulto

UNIRBR x Feijó

Telégrafo x América

Final Sub 21 feminino

Acreano x Mônaco

Adulto feminino

Black Mambas x Old Ufac

PHD Esporte Clube