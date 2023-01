“Fátima de Tubarão”, idosa que já foi condenada por tráfico, é presa por atos golpistas

- Publicidade -

Entre as pessoas presas nesta sexta-feira (27) na terceira fase da operação da Lesa Pátria está a bolsonarista Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, mais conhecida como “Fátima de Tubarão”.

A operação cumpre mandados em cinco estados e no Distrito Federal contra envolvidos por organizar e participar da invasão promovida por simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, em Brasília.

De acordo com informações do G1, foram cumpridos dois mandados contra “Fátima de Tubarão”. Um de prisão e outro de busca e apreensão. Vale destacar que ela não foi presa na época da invasão e nem constava na lista de investigados.

A idosa também já foi condenada em 2014 por tráfico de drogas. Na ocasião, ela disse que usuários de droga “invadiam” sua casa e deixavam entorpecentes no local. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), a bolsonarista responde pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em outro processo. Segundo informações do Fantástico, a apoiadora do ex-presidente também tentou enganar o INSS para conseguir um benefício. Ela ainda recebeu o Auxílio Emergencial.

No dia da invasão, a bolsonarista apareceu em um vídeo invadindo o Planalto e dizendo: “Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora”, fazendo referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por Yurick Luz