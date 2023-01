Família Real: Príncipe William toma atitude contra Harry após livro polêmico e quer vetar participação em cerimônia. Entenda!

- Publicidade -

A família real britâncica está cada vez mais envolvida em polêmicas após um livro do Príncipe Harry expor segredos, o que pode afastá-lo ainda mais dos seus parentes

Mais uma polêmica envolvendo a família real! Após uma ex-babá fazer revelações surpreendentes sobre Meghan Markle e o Príncipe Harry , que recentemente publicou um livro expondo todos os escândalos da família, a situação não está nada tranquila nos castelos britânicos. Isso porque, apesar de rumores de que estariam preparando uma cúpula para a reconciliação entre Harry, William e Charles III, os irmãos ainda vivem em pé de guerra.

A coroação do Rei Charles III , que está marcada para maio, já está dando confusão. Se por um lado o Rei quer fazer as pazes com Harry e a nora Meghan Markle, por outro o primogênito Príncipe William não está nada satisfeito com a vontade.

Segundo informações da imprensa britânica, o Rei está fazendo questão da presença do casal na cerimônia de coroação e, para isso, está tentando uma reconciliação com o casal com a ajuda do arcebispo de Canterbury, por meio de um acordo.

Harry estaria exigindo uma posição de destaque na coroação e a garantia de que ele e sua esposa não perdessem seus títulos reais após a posse efetiva do Rei. Segundo o jornal Daily Mail, Charles III estaria disposto a aceitar as exigências para que uma ausência do casal causasse mais repercussão negativa para a família, mas estaria enfrentando um forte oponente nessa opinião: o Príncipe William.

William toma atitude conta Harry e não o quer na cerimônia

A imprensa britânica garante que Príncipe William não está nada satisfeito com a vontade do pai em fazer as pazes e acabar com a “guerra” na família real. Segundo notícias, o primogênito estaria acreditando que o irmão mais novo poderia usar a cerimônia de coroação para atrair mais publicidade para seus projetos.

O principal projeto do Príncipe é um livro e um documentário expondo escândalos da família real que deixaram o público chocado. Anda, segundo o veículo, o Rei estaria disposto a colocar um ponto final na relação conturbada com o filho e estaria inclusive considerando dar uma entrevista para a BBB a fim de esclarecer algumas acusações que constam no livro do filho.