FADE abre inscrições do futebol escolar com vagas limitadas

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) abriu na última sexta, 20, as inscrições para o Campeonato de Futebol Escolar, competição que será disputada de maneira inédita na temporada. O torneio terá 30 equipes, 15 no feminino e 15 no masculino.

“Resolvemos limitar o número de equipes nos dois naipes por causa do número de datas. Faremos esse evento inédito e estamos bem confiantes no sucesso”, comentou o presidente da FADE, professor João Renato Jácome.

Rigor e data

Segundo João Renato Jácome, a FADE será rigorosa nas inscrições das equipes.

“Estamos exigindo a documentação completa. Vamos promover a competição entre os dias 17 e 19 de fevereiro e as inscrições serão fechadas no dia primeiro de fevereiro”, explicou o dirigente.

Parceria com federação

João Renato Jácome confirmou parceria com a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) para promoção do Campeonato Escolar.

