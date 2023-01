Fábrica de munições militar no centro do Irã é atingida por ataque de drone

- Publicidade -

Uma forte explosão atingiu uma fábrica da indústria militar perto da cidade de Isfahan, no centro do Irã, durante a noite, no que Teerã disse no domingo ter sido um ataque de drones.

Ninguém havia reivindicado autoria até a última atualização desta notícia.

A explosão ocorreu em meio a tensões com o Ocidente sobre a atividade nuclear de Teerã e o fornecimento de armas para a guerra da Rússia na Ucrânia. O Irã vive ainda meses de manifestações antigovernamentais por todo o país.

Os Estados Unidos negaram participação no ataque.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse que o ataque “covarde” visava criar “insegurança” no Irã. O Ministério da Defesa disse que a explosão causou apenas danos menores e nenhuma vítima.

“Tais ações não afetarão a determinação de nossos especialistas em progredir em nosso trabalho nuclear pacífico”, disse Amirabdollahian a repórteres.

Um vídeo da mídia iraniana mostrou um flash de luz na fábrica, que a agência oficial de notícias IRNA descreveu como uma fábrica de munição. As imagens também mostraram veículos de emergência e caminhões de bombeiros fora do complexo.

“Por volta das 23:30 na noite de sábado, um ataque malsucedido foi realizado usando micro veículos aéreos (MAVs) em um dos locais de oficina do ministério”, disse o Ministério da Defesa em um comunicado transmitido pela TV estatal.

Ele disse que um drone foi abatido “e os outros dois foram pegos em armadilhas de defesa e explodiram. Isso causou apenas pequenos danos ao telhado de um prédio de oficinas. Não houve vítimas”.

O ataque “não afetou nossas instalações e missão… e tais medidas cegas não terão impacto na continuação do progresso do país”, afirmou o comunicado.

Separadamente, a IRNA relatou no início do domingo um grande incêndio em uma fábrica de óleo de motor em uma zona industrial perto da cidade de Tabriz, no noroeste, mas não há informações sobre a causa desse incêndio.

Com informações G1