Estado realiza encontro de assessores para unificação da comunicação institucional

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) realizou nesta quinta-feira, 26, no auditório da Biblioteca Pública do Acre, encontro com equipes de comunicação de diversos órgãos e secretarias do Estado para apresentação do manual da marca do governo do Estado e orientações de gerenciamento das redes sociais.

Segundo a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, o foco do encontro foi a unificação da comunicação institucional das pastas e autarquias.

“O nosso objetivo com esse encontro foi de padronizar a identidade visual do Estado, unificar e organizar as redes sociais de todas as secretarias e demais órgãos do governo”, afirmou a secretária.

Jornalistas, publicitários, designers, fotógrafos, social medias e cinegrafistas de diversos órgãos e secretarias do Estado participaram do evento que fez parte do plano de ação da Secom para os 100 primeiros dias de gestão.

Os comunicadores presentes receberam orientações sobre identidade visual, comunicação digital e de redes sociais, além de orientações jurídicas sobre procedimentos padrões adotados pela publicidade organizacional.

O encontro foi transmitido ao vivo, pela internet, para os núcleos de comunicação existentes nos municípios do interior.

Para o assessor de comunicação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Eduardo Gomes, o evento foi positivo e esclarecedor. “O encontro foi uma oportunidade para uniformizar os procedimentos. A comunicação do estado foi fortalecida”, disse o assessor.

