Estado promove capacitação sobre diárias de viagens de servidores

A Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead), por meio do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor Público (Decap) e em parceria com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), deu início, na manhã desta terça-feira, 31, a um workshop sobre análise de diárias de viagens de serviço público, em Rio Branco.

O objetivo é aprimorar conhecimentos e procedimentos relacionados aos processos de diárias para servidores efetivos e comissionados do Estado que possuam acesso ao sistema Safira, estejam lotados nos controles internos de administração pública direta e indireta e atuem nos processos de diárias.

O workshop, que está sendo ministrado no auditório do Decap, localizado na Estrada do Aviário, teve início às 8h e se estende até às 12h, ofertando três vagas por órgão. Ao todo, 60 servidores participarão do evento, divididos em duas turmas, sendo que a segunda participará da capacitação na quarta-feira, 1º.

Fonte: Agência do Acre