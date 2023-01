Estado e Prefeitura de Rio Branco realizam o Carnaval da Família na Arena da Floresta

- Publicidade -

Com um plano de caráter preventivo e alternativo, os coordenadores do Carnaval da Família decidiram reavaliar o local, devido às chuvas intensas durante o mês de fevereiro. A intenção é assegurar um ambiente adequado e seguro para todos os foliões. Com isso, a reunião realizada na Casa Civil, nesta terça-feira, 24, estabeleceu que a festa dos foliões será promovida na Arena da Floresta, em Rio Branco.

“Sabendo que 73% das inundações e transbordamentos acontecem durante fevereiro e março. A Defesa Civil e os órgãos de controle decidiram alterar o local do Carnaval da Família 2023, já que a festa carnavalesca está prevista para o mês em que há um alto risco de alagações”, disse o coronel da Defesa Civil do Estado, Cláudio Falcão.

Para a Prefeitura de Rio Branco e Estado a mudança de local é uma ação de cuidado, zelo e proteção com todos que desejam festejar e participar de uma comemoração que já não era realizada há dois anos.

O titular da pasta de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), Assurbanipal Mesquita, declarou: “Continuamos trabalhando no planejamento com a comissão do Carnaval da Família para que todos os acreanos possam ter diversão, segurança e paz na Arena da Floresta”.

A Defesa Civil do Estado e Município orientou os órgãos governamentais acerca dos históricos de chuvas intensas no período de fevereiro, inclusive, com a possibilidade de inundações durante o mês.

“De acordo com isso, todos os representantes e coordenadores viram a necessidade da mudança do local do Carnaval para a Arena da Floresta”, destacou o coronel da Defesa Civil do município, Carlos Batista.

Na ocasião, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Charles Santos afirmou: “Nós estaremos presentes na Arena da Floresta com a Polícia Militar sob a coordenação do coronel Luciano Dias, com a finalidade de assegurar um circuito de monitoramento e segurança para a população aproveitar a festa”.

As instituições estão empenhadas em proporcionar um ambiente tranquilo e alegre para que as famílias apreciem as bandas, atividades culturais e os cinco dias de carnaval.

Estiveram presentes na reunião os organizadores do evento, Dudé Lima e Júlio César, assim como o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o chefe da Casa Civil na Prefeitura, Valtim José da Silva, coordenadores do evento da Fundação Elias Mansour, como o diretor administrativo, Sergio Siqueira, e demais gestores da pasta de Segurança Pública, Departamento de Trânsito e Secretaria de Comunicação.

Agência Acre