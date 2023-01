Estado e gestores municipais de Educação planejam Semana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres

- Publicidade -

Uma equipe multidisciplinar da Secretaria Adjunta da Mulher (Seamd) esteve nesta segunda-feira, 30, em reunião com os gestores da Rede Municipal de Educação, para discutir a realização da Semana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, que será realizada nas escolas do Acre. O encontrou se deu no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em Rio Branco.

O tema será discutido nas escolas com o intuito de auxiliar na construção da cidadania dos estudantes dos ensinos infantil e fundamental e capacitar os educadores para o desenvolvimento de atividades correlatas no âmbito escolar.

A data para a realização do evento ainda não foi definida. Serão promovidos seminários em abril e maio, para discutir o assunto, assim como agendar a data para execução das atividades.

“Acredito que inserir esse assunto nas escolas ajude na construção do caráter dos nossos futuros adultos, desconstruindo a cultura de violência em desfavor do gênero feminino, que é historicamente arraigada no seio social”, afirmou a diretora de Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulheres e dos Direitos Humanos, Francinete Barros.

Fonte: Agência do Acre