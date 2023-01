Esposa de Daniel Alves responde jornal e nega apoio ao jogador em post

- Publicidade -

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Daniel Alves, se manifestou pelas redes sociais nesta terça-feira (24) desabafando após as acusações de que seu marido agrediu sexualmente uma mulher em Barcelona, na véspera do Réveillon.

Em publicação nos stories do Instagram, em resposta a uma matéria do jornal Vanitatis, a modelo espanhola disse que a frase “Coração, aguente tanta dor, por favor”, dita por ela em um vídeo, é para si própria, e não sobre Daniel Alves.

“Mentira. Não distorçam ou interpretem mal o que eu digo. ‘Coração aguente tanta dor’ é de mim para mim”, escreveu. Ela não chegou a citar o atleta brasileiro, e disse que está passando por um momento de reflexão sobre a sua vida.

A modelo havia publicado um vídeo anteriormente nos stories do Instagram, agradecendo o apoio que tem recebido e dizendo que passa por uma “tempestade”. As falas dela foram interpretadas pela imprensa espanhola como uma mensagem de apoio ao atleta.

Com informações CNN