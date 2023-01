Equipe de Zé Neto nega que cantor teria misturado remédio com bebida antes de passar mal em show

- Publicidade -

Na tarde da última segunda-feira (23), a equipe do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, emitiu uma nota negando os rumores de que o cantor teria misturado remédio de ansiedade com bebida antes de se apresentar na 27ª Festa de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O artista acabou passando mal e precisou cancelar o show depois de ter sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

“Para quem entende do tratamento de ansiedade sabe da necessidade da medicação, em alguns casos para controlar a crise, foi o que aconteceu com Zé Neto. A medicação para diminuir o nível de estresse pode ter como efeito sonolência”, iniciou o comunicado.

“Estamos falando de algo sério e que não pode ser banalizado, lembrando que se trata de algo clínico passível de tratamento, e isso tem sido feito. Infelizmente a crise não avisa, simplesmente chega. Zé Neto fez o atendimento no camarim normalmente e já se preparava para subir ao palco. Provavelmente, algo desencadeou a crise, e por este motivo foi chamado o SAMU para que ele tivesse um pronto atendimento”, completou a equipe.

Para finalizar, a assessoria declarou que o cantor está bem. “Seguimos agradecendo aos fãs e amigos que possuem real preocupação com o cantor e, aproveitamos para pedir respeito, principalmente para quem não tem conhecimento sobre o assunto, e insiste em criar e espalhar mentiras”, finalizou.

PaiPee