Empresa quebra recorde mundial com pizza de 68 mil pedaços e 1.300 metros quadrados

Se você acha que devorou — ou pelo menos tentou — uma pizza grande recentemente, você deve repensar o que considera “grande”.

Quando a Pizza Hut decidiu trazer de volta sua pizza “grande nova-iorquina” – uma “torta” de queijo e calabresa com fatias dobráveis ​​projetada para ser comida em movimento, no verdadeiro estilo de Manhattan – a empresa quis encontrar uma maneira de comemorar a novidade.

Eis então a ideia: levar Nova York para Los Angeles e colaborar com a estrela do YouTube Airrack (também conhecido como Eric Decker).

Assim, foram ao Centro de Convenções de Los Angeles, cujo espaço comportaria uma pizza de 1,3 mil metros quadrados, com o objetivo de quebrar o recorde mundial do Guinness para a maior pizza do mundo.

Eles começaram a trabalhar na pizza gigante na quarta-feira, e, na sexta-feira, a Pizza Hut carimbou o veredito oficial: um representante da Guinness disse que era, de fato, a maior pizza do mundo.

O Guinness confirmou o recorde à CNN em um e-mail no final da tarde de sexta-feira.

Como a pizza foi feita

Para completar a enorme tarefa, os trabalhadores colocaram camadas de massa primeiro, o molho de tomate foi adicionado e, em seguida, os recheios. Depois de tudo pronto, ela foi assada em pedaços, de acordo com o comunicado da Pizza Hut.

No total, 6,193 toneladas de massa, 2,244 toneladas de molho, mais de 3,991 toneladas de queijo e 630.496 pedaços de pepperoni foram usados ​​para fazer o alimento recorde.

O CEO da Pizza Hut, David Graves, disse à Reuters que a pizza não seria desperdiçada – assim que fosse feita e documentada para o Guinness, suas 68 mil fatias seriam doadas para bancos de alimentos locais.

O recorde anterior do Guinness para a maior pizza do mundo foi estabelecido em 2012 por um grupo de chefs italianos. A pizza deles tinha 1.261 metros quadrados, não tinha glúten e recebeu o nome de Ottavia.

Com informações CNN