Em Porto Walter, Governo avança com construção do Centro Integrado de Segurança Pública

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), segue avançando com a construção do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Porto Walter.

A implantação do centro no município de difícil acesso, localizado no Vale do Juruá e distante 574 km da capital Rio Branco, representa um duro golpe ao crime e ao narcotráfico na região.

Avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, a estrutura deve ser entregue pelo governo nos próximos meses.

Valdecir Simão, gestor local da Seop, falou da continuidade da obra. “A construção do Cisp de Porto Walter é mais uma ação da gestão Cameli que gera oportunidades e que, depois de pronto, vai ampliar e melhorar os serviços de segurança da região. Seguimos compromissados e trabalhando para entregar importantes investimentos à população do estado”, ratificou.

Agência Acre