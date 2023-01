Em ofício, Flamengo pede à CBF afastamento de árbitros da Supercopa

- Publicidade -

A derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil vem dando muita dor de cabeça para o Flamengo. O time rubro-negro enviou na segunda-feira (30/1) um ofício à CBF solicitando o afastamento dos árbitros que atuaram na final da Supercopa.

A reclamação do clube carioca com a arbitragem foi por conta do quarto gol palmeirense, de Gabriel Menino. Após análises do VAR, a diretoria considera que o gol foi irregular e deveria ter sido anulado por conta da posição de Mayke, lateral do Palmeiras.

Outra reclamação que consta no ofício foi o erro da arbitragem em não expulsar Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, quando o mesmo atrapalhou o meia Arrascaeta de cobrar uma lateral no primeiro tempo.

No documento entregue, o Flamengo sugere o afastamento do árbitro Wilton Pereira Sampaio e do VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira. Além do afastamento, o clube rubro-negro solicita que a dupla passe por período de reciclagem.

Metrópoles