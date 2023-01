Em Manuel Urbano: Estado e prefeitura realizam instalação de rede de distribuição de água 

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre (Saneacre), em parceria com a Prefeitura de Manoel Urbano, iniciou, no dia 18 de janeiro, os trabalhos de instalação da rede de água na região da Baixada do Porto.

A instalação da rede está sendo realizada com recurso estadual e a prefeitura, em contrapartida, entrou com o maquinário para as escavações. A obra irá beneficiar mais de 200 famílias que residem na região central do município.

“Com o trabalho, os moradores que antes recebiam a água através de mangueiras terão à disposição uma instalação mais segura de rede de água”, explica o gerente da unidade do Saneacre em Manoel Urbano, Lázaro Lima.

O prefeito de Manoel Urbano, Raimundo Toscano, reforçou a importância dos investimentos para viabilizar o acesso à água de qualidade para as famílias. “É uma ação social gratificante, que nos deixa muito felizes e vai mudar a realidade dessa comunidade por meio do acesso à água de qualidade. Com certeza essa ação terá reflexo e melhoria no seu dia a dia e, o mais importante, na saúde de todos os moradores. A parceria entre prefeitura e governo continua em prol dos murbanenses”, expressa o prefeito.

Agência Acre