Em Cruzeiro do Sul; Deracre executa pavimentação no Ramal do 3 

- Publicidade -

Neste período de chuvas, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado no Ramal do 3, em Cruzeiro do Sul, no intuito de melhorar a trafegabilidade da população.

A equipe técnica executou serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização e aplicação de tratamento superficial simples (TSS). O TSS é uma pavimentação que regulariza e compacta a base da estrada, realiza a aplicação betuminosa ligante e uma camada fina de asfalto, beneficiando os usuários.

De acordo com o gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, além desse trabalho na zona urbana, o órgão também tem promovido reparos nas estradas vicinais na zona rural, com envio de máquinas e equipamentos para execução dos melhoramentos.

“Temos feito um trabalho paliativo com aplicação desse tipo de pavimento no ramal para garantir a trafegabilidade nesse período de chuvas e, além disso, temos executado a limpeza das laterais com raspagem, retirada de pontos críticos e drenagem”, destacou.

A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas.

Agência Acre