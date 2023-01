Em 9 anos; Contas do governo fecham no azul pela primeira vez

- Publicidade -

As contas do governo federal fecharam 2022 registrando o primeiro resultado positivo em nove anos, desde 2013. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (27/1) pela Secretaria do Tesouro Nacional, o superávit (quando as receitas superam as despesas) foi de R$ 54 bilhões.O resultado positivo do ano passado interrompe uma sequência de oito anos consecutivos em que as contas do governo ficaram no vermelho, com sucessivos déficits entre 2014 e 2021.

Em 2021, o rombo nas contas do governo federal foi de R$ 40,2 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.

O resultado das contas públicas no ano passado superou as expectativas do próprio governo federal. O Ministério da Economia projetava um superávit de R$ 36,9 bilhões.

Arrecadação recorde impulsionou bom resultado

A arrecadação federal recorde alcançada em 2022 foi determinante para o superávit das contas do governo. O total arrecado, em valores corrigidos pela inflação, foi de R$ 2,2 trilhões, o que corresponde a um aumento real de 8,18% em relação ao ano anterior. Em 2021, foram arrecadados R$ 2,08 trilhões.

De acordo com a Receita, foi a maior arrecadação registrada desde o início da série histórica, em 1995.

A elevação da massa salarial e o crescimento da economia brasileira em 2022 contribuíram para a alta da arrecadação, com incremento das receitas previdenciárias.

A expansão do recolhimento extraordinário do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) também está entre os motivos da alta na arrecadação federal em 2022.

Houve, ainda, um avanço expressivo no recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para rendimentos de capital, principalmente para fundos e aplicação de renda fixa, beneficiados pela alta de juros.