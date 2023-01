Educação realiza visita técnica aos Centros Integrados de Esportes para a Comunidade

- Publicidade -

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Atividades Esportivas, realizou nesta quinta-feira, 26, uma visita técnica às reformas e revitalizações que estão sendo realizadas nos Centros Integrados de Esportes para a Comunidade (CIECs).

A visita aos CIECs foi realizada pela diretora de Esportes, Sandra Feitosa, que estava acompanhada do chefe do Departamento de Esportes, Egileudo Castro, e pelo chefe do Departamento da Juventude, Davi Oliveira. Foram visitados os centros integrados dos bairros São Francisco, Montanhês, Estação Experimental, Baixada e Cidade do Povo.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes, Egileudo Castro, o objetivo da visita é verificar, in loco, a situação de cada centro e o andamento das obras. No São Francisco, por exemplo, as obras estão concluídas e devem ser entregues depois do Carnaval.

Já no CIEC do bairro Montanhês, as obras estão praticamente prontas, faltando apenas alguns acabamentos. Na Estação Experimental, as obras iniciaram em setembro, foram paralisadas, mas estão sendo retomadas agora. Quando tiver pronta, o espaço contará com campo society, quadra de areia, sala para a prática de artes marciais, quadra coberta e sala de multimeios.

De acordo com o Egileudo Castro, depois de realizar essas visitas técnicas nos CIECs de Rio Branco, será a vez do interior. “Vamos trazer o esporte para perto da juventude, para a comunidade. Vamos, inclusive, ofertar também cursos para os nossos jovens”, afirmou o chefe de departamento.

Fonte: Agência do Acre