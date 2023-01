Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes (SEE), informa à população acreana que as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas em todo o estado, nas escolas urbanas e rurais que ofertam a modalidade.

A renovação de matrícula dos alunos das escolas públicas estaduais na modalidade EJA se iniciou dia 23 e vai até o dia 3 de fevereiro. Para os novos alunos, a matrícula será de 6 a 23 de fevereiro.

Os interessados devem se dirigir às instituições de ensino que ofertam esse atendimento, portando originais e cópias de documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar para efetuar a matrícula.

Podem optar por essa modalidade de ensino pessoas a partir dos 15 anos de idade, que não fizeram ou não concluíram os anos iniciais e finais do ensino fundamental que corresponde ao (EJA I e II) e de 18 anos para o ensino médio (EJA III).

Os anos iniciais do Ensino Fundamental são organizados em três módulos e podem ser concluídos no período de um ano e meio. Os anos finais do Ensino Fundamental possuem cinco módulos e conclusão de dois anos e meio. Já o Ensino Médio é divido em quatro módulos e pode ser concluído em dois anos.

“Convidamos a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, que procurem uma escola e realize a sua matrícula. Retomar os estudos é muito importante e cria novas oportunidades e possibilidades tanto para iniciar um curso superior quanto para entrar no mercado de trabalho”, destacou o chefe da Divisão de EJA da SEE, Jessé Dantas de Souza.

As pessoas que se formam nessa modalidade de educação, assim como as formadas pelo ensino regular, podem apresentar excelente desempenho no mercado de trabalho, assim como na continuidade dos estudos, inclusive no ensino superior.

Confira a lista das escolas que ofertam EJA no estado

Agência Acre