Dupla brasileira vence de virada e vai à final do Aberto da Austrália de tênis

- Publicidade -

A dupla mista brasileira Luisa Stefani e Rafael Matos derrotou os australianos Olivia Gadecki e Marc Polmans nas semifinais do Aberto da Austrália de tênis, nesta quarta-feira (25). Eles vão enfrentar os indianos Rohan Bopanna e Sania Mirza na final, no próximo sábado (28).

Luisa Stefani e Rafael Matos garantiram a vaga na decisão de virada, no tie break, com o placar de 4/6, 6/4 e 11/9. É a primeira vez que os atletas chegam a uma final de Grand Slam – um dos quatro torneios mais importantes do tênis mundial -, em qualquer modalidade.

Ao lado de Laura Pigossi, Luisa Stefani conquistou medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, nas duplas femininas. Foi a primeira medalha da história do tênis brasileiro em Olimpíadas.

Nas redes sociais, Luisa Stefani comemorou a vitória desta quarta-feira.

Juruá Online