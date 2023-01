Dois são presos em flagrante por extração ilegal de madeira em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira (24), a guarnição de serviço do Pelotão Ambiental recebeu uma denúncia anônima de um desmatamento atrás do polo moveleiro, bairro Nova Olinda, em Cruzeiro do Sul.

Ao chegar no local foi constatado o crime ambiental: serragem de árvores dentro de área de preservação ambiental permanente (APP) sem a devida autorização.

O autor relatou que estava sendo pago para retirar a madeira para ser entregue ao seu contratante. Dessa forma foi dado voz de prisão ao autor, A.M.F.S. 24 anos, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os utensílios de serragem a fim de serem realizados os devidos procedimentos administrativos e criminais cabíveis.

Redação Juruá Online