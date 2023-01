Dois homens são presos com avião lotado de cocaína na fronteira do Paraguai

- Publicidade -

Dois homens, sendo um peruano e um boliviano, foram presos por Policiais do Departamento Antinarcóticos da Polícia Nacional do Alto Paraná, no Paraguai, neste domingo (29), em um avião carregado com cocaína, durante a Operação Falcão 2, em uma pista de pousos e decolagens que era vigiada pelos policiais.

A ação aconteceu na Gleba 11, no distrito de Hernandarias, nas proximidades de Foz do Iguaçu.

A Polícia Nacional do Paraguai deve divulgar mais informações sobre o caso.

TopMídiaNews