Dívida das Americanas com os maiores bancos brasileiros ultrapassa os R$ 22 bilhões

A lista detalhada de credores da Americanas obtida revela que mais da metade da dívida da empresa é com os maiores bancos brasileiros.

São mais de R$ 22 bilhões divididos entre apenas nove bancos de um total de R$ 41 bilhões reconhecidos na recuperação judicial.

Os dados ajudam a explicar o tamanho da briga entre os bancos credores e a empresa de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Os bancos alegam que não tinham conhecimento da total exposição da empresa por causa do que vem sendo investigado como possível fraude no balanço. O trio de empresários nega conhecimento.

De acordo com a lista protocolada na Justiça, os principais credores privados são Bradesco com R$ 4,5 bilhões, Santander R$ 3,6 bilhões, BTG com R$ 3,4 bilhões, Votorantim com R$ 3,3 bilhões, Itaú Unibanco com R$ 2,7 bilhões e Safra com R$ 2,5 bilhões.

A exposição dos bancos públicos é menor. Banco do Brasil tem R$ 1,3 bilhão, Caixa, R$ 501 milhões e BNDES, R$ 276 milhões.

Com informações CNN