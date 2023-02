Diretoria do Atlético fecha a contratação do volante Joel

- Publicidade -

A diretoria do Atlético anunciou na manhã desta terça, 31, a contratação do volante Joel, ex-Plácido de Castro. O atleta apresentado hoje é um reforço importante que chega para ser titular na equipe do técnico Ley Silva.

“Estávamos conversando com Joel e felizmente fechamos essa contratação. É um atleta que vai somar muito no Atlético”, declarou o presidente do Galo, Marcelo Avelino.

Ainda precisa

De acordo com Marcelo Avelino, o elenco do Atlético ainda precisa de contratações. Contudo, tudo vem sendo trabalhado dentro do orçamento do clube.

Segue montando

Ley Silva comanda um treino tático na tarde de hoje, no Frotão, e segue montado a equipe para o confronto contra o São Francisco. O duelo acreano pela primeira fase da Copa Verde será disputado no dia 18 de fevereiro, no Florestão.

