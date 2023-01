Dino autoriza Força Nacional a prestar apoio na segurança durante Supercopa

- Publicidade -

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou que a Força Nacional preste apoio às forças de segurança pública do Distrito Federal durante a Supercopa, realizada neste sábado (28/1). O duelo é um oferecimento do Metrópoles Sports.

Segundo a Portaria nº 293, de 26 de janeiro de 2023, o emprego da Força Nacional na operação de segurança durante a partida entre Palmeiras e Flamengo atende a uma solicitação do Governo do Distrito Federal.

“Autorizar, atendendo à solicitação do GDF, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio às forças de segurança pública do Distrito Federal, em caráter episódico e planejado, durante a partida de futebol entre Palmeiras e Flamengo, no dia 28 de janeiro de 2023, no perímetro externo da Arena BRB Mané Garrincha, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, diz a portaria.

eja a portaria na íntegra:

A operação terá apoio logístico do GDF, que deverá dar a infraestrutura necessária para a Força Nacional atuar, de acordo com a portaria.

Os portões da Arena BRB Mané Garrincha abrem às 13h30 para a torcida de ambos os times entrar. A previsão é de que o estádio fique lotado para a Supercopa.

