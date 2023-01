Detran convoca selecionados para as vagas remanescentes do Programa CNH Social

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25, duas listas com 304 nomes de pessoas selecionadas para as vagas remanescentes do Programa CNH Social.

O chamamento dos candidatos nas categorias urbana e rural dá prazo de dez dias úteis para que eles compareçam às unidades do Detran a fim de abrirem os processos, que são obrigatórios para as aulas teóricas e práticas.

A convocação contempla selecionados na capital e interior que faziam parte da lista de espera. Atualmente, mais de 1800 pessoas estão em processo ou já concluíram as etapas para obtenção da primeira CNH, adição e mudança de categoria.

O Programa

O CNH Social foi instituído pelo governador Gladson Cameli e se tornou o maior programa de inclusão social já realizado pela autarquia estadual de trânsito em toda a sua história. No total, serão 2.001 pessoas contempladas.

Com 27 anos de criação, o departamento finalizou os primeiros processos de habilitação do CNH Social em agosto de 2022. Em novembro do mesmo ano foram contempladas 630 pessoas na modalidade estudantil.

Confira o edital> CONVOCACAO VAGAS REMANESCENTES CNH SOCIAL

Agência Acre