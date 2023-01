Deracre trabalha na manutenção da Via Chico Mendes

- Publicidade -

Neste período de chuvas, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) tem trabalhado na manutenção e recuperação dos pontos críticos da Via Chico Mendes, na AC-40, em Rio Branco.

“Os trabalhos não param. É uma ação executada pelo Deracre que vai garantir a conservação da estrada. Temos trabalhado mesmo com as chuvas intensas na capital e esse trabalho é um compromisso e uma prioridade da gestão”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com um cronograma de manutenções permanente para as estradas estaduais no período invernoso, o Deracre segue com o monitoramento das condições de trafegabilidade das rodovias estaduais e promovendo ações emergenciais.

“Temos buscado melhorar as condições do pavimento da estrada, e essa ação deve se estender por toda via, além das outras estradas que constam no cronograma de ações da autarquia para execução nesse período de inverno”, enfatizou o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

A equipe do Deracre continua com o trabalho nos trechos mais críticos, onde recebem os serviços de reestruturação da camada asfáltica, que possibilita mais segurança aos condutores dessa estrada, que interliga as cidades de Rio Branco e Senador Guiomard.

