Deputadas do Acre estão na lista de parlamentares com menos de 75% de presença no plenário da Câmara

O Congresso em Foco divulgou nesta quarta-feira, 25, uma lista com 14 deputados (as) que tiveram menos de 75% de presença no plenário da Câmara dos Deputados, na última legislatura, que termina no dia 31 de janeiro.

As deputadas do Acre Jéssica Sales (MDB) e Antônia Lúcia (Republicanos) aparecem na lista. A emedebista Jéssica teve um percentual de 72,43%, já a republicana Antônia Lúcia, 66,67%.

Nos dois casos, há justificativas. Jéssica precisou de duas licenças médicas: uma, em 2021, quando precisou fazer uma cirurgia no tornozelo, e outra em 2022, quando se afastou para tratar de um câncer de mama.

Já Antônia Lúcia, suplente do deputado federal e senador diplomado Alan Rick (UB), assumiu o mandato em julho de 2022. Alan pediu licença dos trabalhos parlamentares para se dedicar à campanha, e Antônia assumiu, o que compromete, em tese, a porcentagem de participação no período analisado.

Segundo o portal, dos 598 empossados (513 titulares e 85 suplentes assumiram desde 2019), 437 estiveram presentes em, ao menos, 90% das sessões plenárias. Os dados foram consultados junto à Secretaria-geral da Mesa.

