Deputada Perpétua recebe título de Guardiã da Fraterna Integração Brasil-China

A deputada federal Perpétua Almeida (PBdoB) recebeu nesta quinta-feira, 26, o título de Guardião da Fraterna Integração Brasil-China.

A cerimônia solene ocorreu na Câmara dos Deputados, em meio as comemorações do Ano Novo Chinês 2023 – o Ano do Coelho, em edição especial de 20 anos de outorga da Medalha Símbolo da Amizade entre o Brasil e a China.

Perpétua agradeceu o reconhecimento e disse que se sente honrada com a lembrança.

“Foi uma honra receber a Cruz do Mérito Sino-Brasileiro nesses 200 anos de imigração chinesa no Brasil, no Ano Novo chinês, ano do coelho que simboliza prosperidade, paz, intelecto e cautela. Viva a amizade Brasil-China”.

