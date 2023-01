Cumprindo agenda internacional com Lula, Jorge Viana felicita ministro da Economia

- Publicidade -

Em suas redes sociais, o presidente da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana (PT-AC), parabenizou o ministro da Economia Fernando Haddad (PT-SP).

JV, que está em Montevidéu, no Uruguai, acompanha a primeira agenda internacional do presidente Lula (PT), que começou na Argentina, no início da semana.

“Estamos em missão oficial do presidente Lula, na Argentina e aqui no Uruguai, mas fiz esse selfie para celebrar o ‘cumpleaños’ do companheiro ministro Fernando Haddad. Que Deus siga bendizendo sua vida e sua família. Saúde, felicidades e sucesso, amigo”, disse Jorge em sua publicação.

Fernando Haddad é acadêmico, advogado, professor universitário es tá ministro da Economia do Brasil. Nesta quarta-feira, 25, celebra 60 anos.

Agenda internacional

Lula chegou à residência presidencial Suárez y Reyes, em Montevidéu, por volta de 12h30 – horário de Brasília, nesta quarta-feira, 25. Estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva (Janja). Eles foram recebidos pelo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, a vice-presidente Beatriz Argimón e o chanceler uruguaio Francisco Bustillo.

A Gazeta do Acre