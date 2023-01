Criminosos expulsam família de bairro e incendeiam casa

- Publicidade -

Uma família que residia na rua Santa Rita, no bairro Bahia Nova, região da Baixada em Rio Branco, a capital do Acre, foi expulsa de casa, por ordem de uma organização criminosa.

Após serem obrigados a abandonar a casa levando consigo apenas as roupas do corpo, a facção criminosa determinou que colocassem fogo na casa que foi totalmente consumida pelas chamas na noite desta terça-feira, 24.

Entenda o caso:

A cerca de quatro meses a família sob ameaça de uma facção criminosa, foi obrigada a abandonar a casa. Isso porque um membro da família era integrante de uma facção criminosa, que antes dominava a região, também foi expulsa, durante a “guerra” por disputa de território entre as facções. Por esse motivo a família não poderia mais morar no bairro.

Temendo serem mortos, a família saiu somente com a roupa do corpo e não pôde retirar nenhum móvel.

Na semana passada, criminosos arrombaram a residência e furtaram todos os móveis e eletrodomésticos. E nesta terça-feira, 24 a casa foi incendiada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por moradores que temiam que o fogo se alastrasse e atingisse casas próximas.

Apesar de todos os esforços do grupamento de combate a incêndio a casa foi tomada pelas chamas.

Os Bombeiros conseguiram debelar o fogo, resfriar as paredes de alvenaria.

O relatório das causas do incêndio realizada pela perícia de sinistros do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto nos próximos dias.