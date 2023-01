Criminosos atiram no peito de funcionário que chegava para trabalhar em escola do Acre

- Publicidade -

O trabalhador Gilberto Oliveira Macedo, 56 anos, que presta serviço terceirizado na escola Jader Saraiva Machado, no município de Porto Acre, foi baleado com um tiro no peito na manhã desta quinta-feira (26) ao chegar na unidade de ensino para trabalhar.

Segundo informações repassadas pela polícia, Gilberto foi abordado por dois criminosos armados que estavam o esperando na porta da escola, para salvar sua vida ele ainda correu para dentro da unidade de ensino mas foi perseguido e alvejado dentro do refeitório.

Após a ação, os criminosos fugiram e colegas de trabalho da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte básico da própria cidade para prestar os primeiros socorros. Em seguida, uma outra viatura do SAMU de suporte avançado foi acionada e interceptou a vítima no km 23 da rodovia AC-10, e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco para receber atendimento especializado.

Segundo a equipe médica, o estado de saúde do trabalhador é estável, mas com risco de se agravar. A polícia militar do município de Porto Acre realizou algumas diligências pela região no intuito de prender os acusados, entretanto até o momento ninguém foi capturado. O caso será investigado pela polícia civil da cidade.