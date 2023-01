Criança indígena sofre fratura exposta em acidente em Sena Madureira

- Publicidade -

Uma criança indígena identificada por Abel Zumi Kulina, 11 anos, sofreu um acidente ciclístico, na tarde desta sexta-feira, 27, quando trafegava de bicicleta, próximo ao Hospital João Câncio, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações, Abel é morador da zona rural de Sena, mas teria saído da aldeia em uma bicicleta com destino ao centro do município, porém, quando chegou próximo ao hospital, levou um tombo e ficou caído ao chão.

Populares encontraram a criança machucada e acionaram o socorro médico do município, que encaminhou o menor ao Hospital João Câncio para ser avaliado. No local, a equipe médica decidiu transferir Abel Zumi para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A criança deu entrada na unidade de saúde com o quadro clínico estável, apresentando uma fratura exposta no pé esquerdo, porém, estava lúcido e orientado.