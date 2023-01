Criança indígena é trazida ao hospital de Sena com vários hematomas pelo corpo e já sem vida

- Publicidade -

Uma criança indígena de apenas dois anos de idade, foi trazida ao hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, na tarde desta terça-feira (24) com vários hematomas pelo corpo e já sem vida, segundo a equipe médica de plantão.

De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, os vários hematomas espalhados pelo da criança chamaram a atenção da equipe médica, e fez com que a polícia militar fosse acionada para tomar conhecimento do caso.

Pelo que nos foi informado, ela residia no bairro Vitória e foi levada a unidade de saúde pelos próprios pais. A polícia militar informou a nossa equipe de reportagem que tomou todas as medidas de praxe e repassou o caso a polícia civil do município.

O corpo da criança deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar por exame cadavérico, que irá apontar com exatidão a causa da morte. O caso será investigado pela polícia civil, para apurar o que realmente ocorreu.